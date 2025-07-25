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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Ворог продовжує закріплюватися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ, - DeepState

Ворог продовжує закріплюватися у Кам’янському

Упродовж останніх тижнів російські війська зуміли просунутися у Кам'янському на Запоріжжі та закріпитися.

Про це розповіли аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ. Біля останнього за вчора вбито щонайменше шість окупантів.

"Саме ж Кам'янське кацап намагається дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому, наносячи більшість уражень фпв-дронами та скидами", - додали аналітики.

Також дивіться: Росіяни просунулись у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Також повідомляється, що ситуація потроху погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за наші. Росіяни продовжать штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська.

Раніше повідомлялося, що вночі російська диверсійна група намагалася прорватися до південного району Степногірська на Запоріжжі.

Автор: 

Запорізька область (3867) Василівський район (75) Кам’янське (12) Степногірськ (27)


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Розкажіть про це Лідору, бо він каже що просувань ворога немає.
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25.07.2025 16:45 Відповісти
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25.07.2025 16:45 Відповісти
знов, мабуть, як завжди, укріплень немає, не встигли за 3 роки, мінувань теж немає, а навіщо вони...
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25.07.2025 16:52 Відповісти
будь-хто скаже, який з мене стратег..., але в умовах нестачі ресурсів, людських, насамперед, треба вже якось виробляти стратегію, яка дозволяє впевнено захищатись..., я підозрюю, що вона є, тому що всюди ворог переважає в людській силі, але ж не всюди він успішно прориває оборону...
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25.07.2025 16:55 Відповісти
 
 