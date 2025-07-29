Рашисти створюють "смугу смерті" на півдні України, - Сили оборони Півдня

Російські війська намагаються створити "смугу смерті" вздовж лінії бойового зіткнення на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Про це розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з усієї лінії зіткнення саме на Херсонському напрямку окупанти завдають найбільше ударів "дронами-камікадзе", використовуючи до 250 FPV-дронів на добу.

"Це доволі велика кількість. Наприклад, на двох запорізьких напрямках ворог застосовує, наприклад, 190-200 дронів. Тобто на Херсон і населені пункти, які розташовані поблизу нього, припадає 200-250 ударів такими дронами", - сказав він.

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Волошин зазначив, що також російські війська не припиняють завдавати авіаударів по правобережній частині області — під ударами перебувають, зокрема, Одрадокам’янка і Львове.

"Щодня застосовують авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами. Ворог взагалі намагається створити таку смугу смерті вздовж лінії бойового зіткнення у нас в тилу – на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тобто, щоб на узбережжі було якнайменше і будівель, і людей, і взагалі споруд, де можна тримати оборону. Тобто що підходить до наших позицій, все, що підходить до Дніпра, противник намагається вразити FPV-дронами та артилерією", - пояснив речник Сил оборони.

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