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Новини обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
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Рашисти створюють "смугу смерті" на півдні України, - Сили оборони Півдня

Ворог створює смугу смерті на Херсонщині

Російські війська намагаються створити "смугу смерті" вздовж лінії бойового зіткнення на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Про це розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з усієї лінії зіткнення саме на Херсонському напрямку окупанти завдають найбільше ударів "дронами-камікадзе", використовуючи до 250 FPV-дронів на добу.

"Це доволі велика кількість. Наприклад, на двох запорізьких напрямках ворог застосовує, наприклад, 190-200 дронів. Тобто на Херсон і населені пункти, які розташовані поблизу нього, припадає 200-250 ударів такими дронами", - сказав він.

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Волошин зазначив, що також російські війська не припиняють завдавати авіаударів по правобережній частині області — під ударами перебувають, зокрема, Одрадокам’янка і Львове.

"Щодня застосовують авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами. Ворог взагалі намагається створити таку смугу смерті вздовж лінії бойового зіткнення у нас в тилу – на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тобто, щоб на узбережжі було якнайменше і будівель, і людей, і взагалі споруд, де можна тримати оборону. Тобто що підходить до наших позицій, все, що підходить до Дніпра, противник намагається вразити FPV-дронами та артилерією", - пояснив речник Сил оборони.

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обстріл (30078) Херсон (3527) Сили оборони півдня (427) Херсонська область (6049) Херсонський район (481)


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Хлопці, ви щось наплутали. Смугу смерті мали побудувати інженерні війська ЗСУ, як не до 2022 року, то хоча б зараз. Чому її створюють орки, чому не на своїй території?
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29.07.2025 17:46 Відповісти
"Смугу смерті мали побудувати інженерні війська ЗСУ..."
Та ви шо! Це ж скільки бабла треба в землю закопати! Перекладання тротуарної плитки набагато важливіше!
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29.07.2025 17:50 Відповісти
А то ми нє сможєм строіть дороги.
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29.07.2025 17:56 Відповісти
Принцип випаленої землі… Згорять разом з лінією.
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29.07.2025 17:47 Відповісти
Жоден міндіч, жоден чиновник не говорить про евакуацію!
Бо їм так зручно, назначати купу крадіїв в адміністрації і отримувати данину з цих посад...
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29.07.2025 17:49 Відповісти
видайте кожному мешканцю півдня по дробовику !
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29.07.2025 17:56 Відповісти
або автомат с дробовими патронами
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29.07.2025 17:57 Відповісти
Смугу смерті для себе кацапи будують.
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29.07.2025 17:57 Відповісти
Владислав Волошин ? Я послухаю Братчука, от що він скаже
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29.07.2025 18:31 Відповісти
 
 