В течение дня в результате российских обстрелов на Херсонщине пострадали пять человек
В среду, 30 июля, в результате российских обстрелов в Херсонской области пострадали пятеро мирных жителей.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал дронами и артиллерией.
Утром в результате обстрела Херсона ранения получили мужчина и женщина. Днем враг нанес артиллерийский удар по Томиной Балке в результате чего пострадал мужчина. Медицинская помощь также была оказана мужчине после обстрела Белозерки.
В Станиславе в результате атаки вражеского дрона в больницу доставлена женщина. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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