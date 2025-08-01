Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка
Ввечері 1 серпня російські загарбники вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 78-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонсьа МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Через російський обстріл жінка зазнала вибухової травми та контузії. Її доставили до лікарні. Триває дообстеження.
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