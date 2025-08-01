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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: постраждала жінка

швидка

Ввечері 1 серпня російські загарбники вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 78-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонсьа МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через російський обстріл жінка зазнала вибухової травми та контузії. Її доставили до лікарні. Триває дообстеження.

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Автор: 

обстріл (30157) Херсон (3533) Херсонська область (6057) Херсонський район (488)


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