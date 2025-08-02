Рашисти вдарили по Херсону: загинула жінка, є поранені

Зранку 2 серпня 2025 року війська РФ обстріляли Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсону.

"Зранку через ворожий обстріл Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої.

Також внаслідок атак окупантів ще двоє людей - поранені. Нині вони отримують всю необхідну медичну допомогу", - пояснив він.

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Обстріли Херсонщини за добу

За даними ОВА, минулої доби, 1 серпня, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Молодіжне, Чорнобаївка, Білозерка, Олександрівка, Станіслав, Кізомис, Берегове, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Ромашкове, Новодмитрівка, Зарічне, Берислав, Осокорівка, Вірівка, Золота Балка, Хрещенівка, Високе, Нововоронцовка, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі", - додали в ОВА.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 9 - дістали поранення.