Росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні, - Сили оборони півдня

Протягом двох днів російські загарбники атакували КАБами район Острівського мосту в Херсоні. Їхня мета - терор цивільного населення та порушення логістики українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, в районі островів та Антонівського залізничного мосту щодня фіксується 7–8 бойових зіткнень. Окупанти намагаються перегрупуватися та зайняти плацдарми на островах. Водночас вони ведуть обстріли правого берега Херсона з використанням дронів та артилерії.

Волошин підкреслив, що загалом удари завдаються по всіх районах міста, але Корабельний район, який розташований ближче до позицій противника на лівому березі Дніпра, потерпає найбільше.

"Вони завдають ударів, щоб створити так звану "мертву зону" вздовж Дніпра, щоб там не залишилося ніяких будівель, ніяких вцілілих укриттів, які Сили оборони можуть використовувати для захисту", - зазначив речник Сил оборони Півдня.

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Він також порівняв цю тактику з діями ворога в інших напрямках, зокрема біля Оріхова та Степногірська в Запорізькій області, де росіяни знищують усе в смузі 5–7 км.

Щодо загрози форсування Дніпра та наступу на Херсон, Волошин вважає її малоймовірною. За його словами, річка в цьому районі досить широка, має кілька проток і островів, тому для такого наступу окупантам спершу потрібно було б повністю захопити зону островів.

"Вони зараз намагаються це зробити, але 1–2 штурми на день на кожен острів - це не ознака масштабного форсування. Якби вони планували більш масштабні дії, то їм була б потрібна велика кількість сил і засобів, які при сучасних засобах розвідки приховати практично неможливо. Таких зосереджень наша розвідка та Сили оборони наразі не фіксують", - сказав Волошин.

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