Россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне, - Силы обороны юга

В течение двух дней российские захватчики атаковали КАБами район Островского моста в Херсоне. Их цель - террор гражданского населения и нарушение логистики украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, в районе островов и Антоновского железнодорожного моста ежедневно фиксируется 7-8 боевых столкновений. Оккупанты пытаются перегруппироваться и занять плацдармы на островах. В то же время они ведут обстрелы правого берега Херсона с использованием дронов и артиллерии.

Волошин подчеркнул, что в целом удары наносятся по всем районам города, но Корабельный район, который расположен ближе к позициям противника на левом берегу Днепра, страдает больше всего.

"Они наносят удары, чтобы создать так называемую "мертвую зону" вдоль Днепра, чтобы там не осталось никаких зданий, никаких уцелевших укрытий, которые Силы обороны могут использовать для защиты", - отметил представитель Сил обороны Юга.

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Он также сравнил эту тактику с действиями врага в других направлениях, в частности возле Орехова и Степногорска в Запорожской области, где россияне уничтожают все в полосе 5-7 км.

Относительно угрозы форсирования Днепра и наступления на Херсон, Волошин считает ее маловероятной. По его словам, река в этом районе достаточно широкая, имеет несколько проливов и островов, поэтому для такого наступления оккупантам сначала нужно было бы полностью захватить зону островов.

"Они сейчас пытаются это сделать, но 1-2 штурма в день на каждый остров - это не признак масштабного форсирования. Если бы они планировали более масштабные действия, то им было бы нужно большое количество сил и средств, которые при современных средствах разведки скрыть практически невозможно. Таких сосредоточений наша разведка и Силы обороны пока не фиксируют", - сказал Волошин.

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