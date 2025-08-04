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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне, - Силы обороны юга

Враг обстреливает мост в Херсоне

В течение двух дней российские захватчики атаковали КАБами район Островского моста в Херсоне. Их цель - террор гражданского населения и нарушение логистики украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, в районе островов и Антоновского железнодорожного моста ежедневно фиксируется 7-8 боевых столкновений. Оккупанты пытаются перегруппироваться и занять плацдармы на островах. В то же время они ведут обстрелы правого берега Херсона с использованием дронов и артиллерии.

Волошин подчеркнул, что в целом удары наносятся по всем районам города, но Корабельный район, который расположен ближе к позициям противника на левом берегу Днепра, страдает больше всего.

"Они наносят удары, чтобы создать так называемую "мертвую зону" вдоль Днепра, чтобы там не осталось никаких зданий, никаких уцелевших укрытий, которые Силы обороны могут использовать для защиты", - отметил представитель Сил обороны Юга.

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Он также сравнил эту тактику с действиями врага в других направлениях, в частности возле Орехова и Степногорска в Запорожской области, где россияне уничтожают все в полосе 5-7 км.

Относительно угрозы форсирования Днепра и наступления на Херсон, Волошин считает ее маловероятной. По его словам, река в этом районе достаточно широкая, имеет несколько проливов и островов, поэтому для такого наступления оккупантам сначала нужно было бы полностью захватить зону островов.

"Они сейчас пытаются это сделать, но 1-2 штурма в день на каждый остров - это не признак масштабного форсирования. Если бы они планировали более масштабные действия, то им было бы нужно большое количество сил и средств, которые при современных средствах разведки скрыть практически невозможно. Таких сосредоточений наша разведка и Силы обороны пока не фиксируют", - сказал Волошин.

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Автор: 

Херсон (2994) Херсонская область (5071) Херсонский район (487)


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Топ комментарии
+6
В Херсоні нема "правого бєрєга", бо він розташований на одному березі, правому. Речник треба таке знати а не ляпати своїм ротом
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04.08.2025 07:57 Ответить
+5
Дзвоніть Верховному Головнокомандуючому. В нього ідей, як собак нерізаних. Хтось, тіпа Трампа, може подумати (і сказати) що ти , Вова, повний банкрут і в тебе нічого немає, ні ракет, вообще ніхрена і ти реально не знаєшь, що робити. Но це не так, одному з персонажів Зеленського, котрий "президент" завжди є що сказати зрадофілам.
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04.08.2025 07:25 Ответить
+4
підори готуют плацдарм для висадки на правий берег. як не зупинимо то полізут далі.
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04.08.2025 07:21 Ответить
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підори готуют плацдарм для висадки на правий берег. як не зупинимо то полізут далі.
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04.08.2025 07:21 Ответить
до 8 серпня не встигнуть
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04.08.2025 07:35 Ответить
Їм нікуди поспішати.
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04.08.2025 07:49 Ответить
А шо 8 серпня буде? Здохне *****?
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04.08.2025 08:28 Ответить
Дзвоніть Верховному Головнокомандуючому. В нього ідей, як собак нерізаних. Хтось, тіпа Трампа, може подумати (і сказати) що ти , Вова, повний банкрут і в тебе нічого немає, ні ракет, вообще ніхрена і ти реально не знаєшь, що робити. Но це не так, одному з персонажів Зеленського, котрий "президент" завжди є що сказати зрадофілам.
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04.08.2025 07:25 Ответить
пошкодили тікі асфальт,асфальт кинуть як два пальці
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04.08.2025 07:32 Ответить
Водночас вони ведуть обстріли правого берега Херсона з використанням дронів та артилерії. Джерело: https://censor.net/ua/n3566802
Правий берег Херсона - ? Чергове словоблудіє.
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04.08.2025 07:47 Ответить
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
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04.08.2025 07:50 Ответить
Я зовсім не Вам написав а відносно тексту публікації, перечитайте ще, раз Ви тільки погуляти вийшли.
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04.08.2025 09:21 Ответить
В Херсоні нема "правого бєрєга", бо він розташований на одному березі, правому. Речник треба таке знати а не ляпати своїм ротом
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04.08.2025 07:57 Ответить
дивно .. враховуючи перевагу ПРАВОГО берегу

ще декілька таких позитивних реляцій і почуємо про захоплення правого берегу
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04.08.2025 08:04 Ответить
Боротись з КАБами треба ракетами повітря-повітря з Ф16. Дали нам якусь одненьку ракетку, СУ 34й гепнувся і КАБи зупинились. Але війна має продовжуватись, тому українцям такі ракети не дають більше
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04.08.2025 08:49 Ответить
З таким Верховним головнокомандувачем годі чекати на перемогу, ворог атакує ,воро убиває ,ворог руйнує, де відповідь?
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04.08.2025 08:57 Ответить
 
 