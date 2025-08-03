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Новости Атаки беспилотников на Херсон
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Российский беспилотник атаковал женщину в Херсоне

Атака российского беспилотника на Херсон вечером 3 августа

Вечером 3 августа российский беспилотник атаковал женщину в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА,

"Под вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно, она получила взрывную травму. Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: Продолжается эвакуация из Корабельного района Херсона, привлечено 35 единиц транспорта, - ОВА

Автор: 

беспилотник (4058) Херсон (2990) Херсонская область (5071) Херсонский район (483) война в Украине (5481)


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Обікновенній фашизм(Мітта ілі хер паймі кто, забув)
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03.08.2025 23:46 Ответить
 
 