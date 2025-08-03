Российский беспилотник атаковал женщину в Херсоне
Вечером 3 августа российский беспилотник атаковал женщину в Херсоне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА,
"Под вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно, она получила взрывную травму. Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.
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Феофан Шариков
показать весь комментарий03.08.2025 23:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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