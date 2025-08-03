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Новости Обстрелы Херсона
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Продолжается эвакуация из Корабельного района Херсона, задействовано 35 единиц транспорта, - ОВА

Людей продолжают эвакуировать из Корабельного района Херсона

Сейчас продолжается организованная эвакуация населения из Корабельного района Херсона после российских авиаударов. Для эвакуации задействовали 35 транспортных средств.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних атак поврежден мост, соединяющий город с микрорайоном Корабел. Из-за этого передвижение затруднено, а из района продолжается организованная эвакуация населения. К перевозке людей привлечено 35 транспортных средств коммунальных, волонтерских служб и правоохранителей", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что уже поступило около полусотни заявлений на выезд, их обрабатывают. Эвакуированных доставляют в безопасные места, где подготовлены условия для проживания. А маломобильные жители будут находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

Смотрите также: Оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться. ВИДЕО (обновлено)

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Херсон (2990) эвакуация (2137) Херсонская область (5066) Херсонский район (483)


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чекаємо повідомлень від набу про чергового слугу народу, про намородерене....
чи, хто там голова ова?
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03.08.2025 19:08 Ответить
Знову перемога Верховного Головнокомандувача! Де Зельонський, там потужна перемога. Правда, не наша, но то таке. І такі перемоги всюди, куди наш піаніст всунув свое рило.
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03.08.2025 19:18 Ответить
Планова евакуація...здогадайтесь які пункти будуть далі(((
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03.08.2025 19:37 Ответить
 
 