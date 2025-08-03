Продолжается эвакуация из Корабельного района Херсона, задействовано 35 единиц транспорта, - ОВА

Сейчас продолжается организованная эвакуация населения из Корабельного района Херсона после российских авиаударов. Для эвакуации задействовали 35 транспортных средств.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних атак поврежден мост, соединяющий город с микрорайоном Корабел. Из-за этого передвижение затруднено, а из района продолжается организованная эвакуация населения. К перевозке людей привлечено 35 транспортных средств коммунальных, волонтерских служб и правоохранителей", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что уже поступило около полусотни заявлений на выезд, их обрабатывают. Эвакуированных доставляют в безопасные места, где подготовлены условия для проживания. А маломобильные жители будут находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

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