Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне: погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО

Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.

По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

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Обновленная информация

Как позже объяснил Прокудин, предварительно сегодняшний удар оборвал жизнь мужчины.

"В частности, есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им затруднено, но сейчас возможно", - говорится в сообщении.

В настоящее время в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них – 187 маломобильных и 31 ребенок. ОВА работает над их эвакуацией.

Имеются 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных людей.

Для каждого и каждой, кто решит эвакуироваться, подготовлены места для комфортного проживания в приютах.

Сейчас около 50 заявок на выезд, из них 18 — от маломобильных жителей. Работаем и с семьями с детьми – уже семеро согласились уехать. К сожалению, есть и два категорических отказа.

Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе - от выезда и поселения к последующему проживанию", - резюмирует глава области.

Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.