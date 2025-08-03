Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне: погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО
Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.
По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.
Обновленная информация
Как позже объяснил Прокудин, предварительно сегодняшний удар оборвал жизнь мужчины.
"В частности, есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им затруднено, но сейчас возможно", - говорится в сообщении.
В настоящее время в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них – 187 маломобильных и 31 ребенок. ОВА работает над их эвакуацией.
Имеются 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных людей.
Для каждого и каждой, кто решит эвакуироваться, подготовлены места для комфортного проживания в приютах.
Сейчас около 50 заявок на выезд, из них 18 — от маломобильных жителей. Работаем и с семьями с детьми – уже семеро согласились уехать. К сожалению, есть и два категорических отказа.
Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе - от выезда и поселения к последующему проживанию", - резюмирует глава области.
Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.
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з трьох один влучив в міст.
треба негайно щось робити з цими кабами - перед ними жодна наша фортифікація не встоїть
.
дрони і каби орків - наразі найбільші проблеми для ЗСУ
.
В реальності наше "місто-герой" щодня руйнують, зносять кабами, за людьми і котами полюють дрони ,- просто для розваги ..
Що блть в цьому "хероічного"????
Вивозити людей, тоді легше і СОУ буде
дальність пуску ракети повітря-повітря МІМ-120 до F-16 - 120 км.
а дальність кацапських С-300/400 - біля 100 км
ото розставте цих пішаків, слонів та ферзєй на шахматній дошці і побачите, що для протидії кацапським Су-34 з кабами нашим F-16 з МІМ-120 треба заходити в зону дії кацапських ППО.
.
повітряний радар + ракета ППО дальньої дії ( буде дальньої !!!)
це завдання перед нашим ВПК
.
Але ж тоді кацапи займуть Острів і їхнє ппо буде ще ближче. А там вже мости через Південний Буг...
були б Авакси та дурні совєцькі С-200 з дальністю 200-300 км, ото був би інший розклад
наше спасіння в цих двох ключових компонентах ППО, на новому технологічному рівні, звісно
.
Не кажучи вже про КАБи, міномети, арту та гради/урагани 🐶🐷🐽🐶🐷🐽
тільки питання - для чого кацапи руйнують міст?
чи не для ізоляції острова перед майбутнім десантом ?
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