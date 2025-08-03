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Новости Видео Обстрелы Херсона
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Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне: погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО

Оккупанты ударили КАБами по мосту в Херсоне

Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.

По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

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Обновленная информация

Как позже объяснил Прокудин, предварительно сегодняшний удар оборвал жизнь мужчины.

"В частности, есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им затруднено, но сейчас возможно", - говорится в сообщении.

В настоящее время в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них – 187 маломобильных и 31 ребенок. ОВА работает над их эвакуацией.

Имеются 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных людей.

Для каждого и каждой, кто решит эвакуироваться, подготовлены места для комфортного проживания в приютах.

Сейчас около 50 заявок на выезд, из них 18 — от маломобильных жителей. Работаем и с семьями с детьми – уже семеро согласились уехать. К сожалению, есть и два категорических отказа.

Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе - от выезда и поселения к последующему проживанию", - резюмирует глава области.

Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.

Автор: 

обстрел (28852) Херсон (2990) КАБ (418) Херсонская область (5066) Херсонский район (483)


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Топ комментарии
+12
свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Ответить
+9
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Ответить
+8
Тим більше, що завезти воду і харчі небезпечно а скоро буде неможливо, крім лодок
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03.08.2025 14:52 Ответить
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свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Ответить
але каби у них, нажаль, достатньо точні -
з трьох один влучив в міст.
треба негайно щось робити з цими кабами - перед ними жодна наша фортифікація не встоїть

.
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03.08.2025 15:28 Ответить
то є в міст не попали
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03.08.2025 12:32 Ответить
один, нажаль, попав

дрони і каби орків - наразі найбільші проблеми для ЗСУ

.
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03.08.2025 15:29 Ответить
Міст і так на соплях. Якщо розхитаний ( а там вибухи постійні) то може крякнути навіть без нового прямого влучання - і так земля здригається щодня
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03.08.2025 15:47 Ответить
❗️Херсонський міст такий же міцний, як і саме прифронтове місто - вистояв, є тільки наскрізна діра посередині
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03.08.2025 12:35 Ответить
Дуже якось по Марафонному пафосно написано (((((((
В реальності наше "місто-герой" щодня руйнують, зносять кабами, за людьми і котами полюють дрони ,- просто для розваги ..
Що блть в цьому "хероічного"????
Вивозити людей, тоді легше і СОУ буде
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03.08.2025 14:54 Ответить
Та да. довоювалися. Живу на Грецькiй, ну як живу - доживаю, то води нема, то електрики. А вiкнв вилетiли ще в 23-му.
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03.08.2025 16:46 Ответить
Божечки, а як же людям без мосту виживати там?
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03.08.2025 13:14 Ответить
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Ответить
Тим більше, що завезти воду і харчі небезпечно а скоро буде неможливо, крім лодок
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03.08.2025 14:52 Ответить
Вивозьте людей !!! Буде жопа!!
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03.08.2025 14:51 Ответить
F-16 це винищувач? Скільки їх нам передали? І де вони?
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03.08.2025 14:57 Ответить
наразі дальність пуску каба - 100 км.
дальність пуску ракети повітря-повітря МІМ-120 до F-16 - 120 км.
а дальність кацапських С-300/400 - біля 100 км

ото розставте цих пішаків, слонів та ферзєй на шахматній дошці і побачите, що для протидії кацапським Су-34 з кабами нашим F-16 з МІМ-120 треба заходити в зону дії кацапських ППО.

.
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03.08.2025 15:37 Ответить
Або дофуя дронів ракетоносців або ******* літаки, які на дальності 90 - 80 км НЕпомітні для радарів с-400 / с-500
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03.08.2025 15:40 Ответить
все можливо, але дуже складно !

повітряний радар + ракета ППО дальньої дії ( буде дальньої !!!)

це завдання перед нашим ВПК

.
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03.08.2025 15:45 Ответить
Тобто хрєн із ним з тим мостом? А й правда, хто у тому Корабелі ще живе...
Але ж тоді кацапи займуть Острів і їхнє ппо буде ще ближче. А там вже мости через Південний Буг...
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03.08.2025 16:22 Ответить
Нет-нет, не надо рисковать. Пусть кацапы нас спокойно убивают.
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03.08.2025 16:47 Ответить
Наслідки бездіяльності, зеленського з разумковим+стефанчуками, та активності коригувальників!!
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03.08.2025 15:04 Ответить
Добивають міст. А ми спостерігаємо...
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03.08.2025 15:14 Ответить
а що зробиш ?
були б Авакси та дурні совєцькі С-200 з дальністю 200-300 км, ото був би інший розклад

наше спасіння в цих двох ключових компонентах ППО, на новому технологічному рівні, звісно

.
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03.08.2025 15:41 Ответить
Боятся чего-то тварюки кацапские, может быть и не зря боятся...
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03.08.2025 15:30 Ответить
в нас в 22м міст підірвали шоб орки на АЕС не пройшли ,рядом за три дні тимчасовий зробили , щас вже новий зробили краще чим був
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03.08.2025 15:38 Ответить
Там не зроблять ніколи. Бо навіть за котами полюють дрони ( розваги орків з Пітьми та "тренування") а мирняк так взагалі як на фронті виживає...
Не кажучи вже про КАБи, міномети, арту та гради/урагани 🐶🐷🐽🐶🐷🐽
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03.08.2025 15:44 Ответить
марна праця
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03.08.2025 15:41 Ответить
зруйнують, у них тих кабів як грязі

тільки питання - для чого кацапи руйнують міст?
чи не для ізоляції острова перед майбутнім десантом ?

.
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03.08.2025 15:48 Ответить
в нас 4 тони тротилу заложили , в мене хата аж скакала
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03.08.2025 15:57 Ответить
То півроку тому кричали як про визначну подію,ща КАБи ми легенько нейтралізуємо...
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03.08.2025 15:48 Ответить
не ми кричали ,піаніст кричав
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03.08.2025 15:58 Ответить
Нету у Зеленскага методов против КАБов.
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03.08.2025 16:29 Ответить
ракети на 120 км на підході , не буде чим каби запускати кацапам
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03.08.2025 16:41 Ответить
тікі покриття псують , асфальт кинуть як два пальці
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03.08.2025 16:43 Ответить
 
 