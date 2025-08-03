Війська РФ знову вдарили КАБами в районі мосту в Херсоні: загинув чоловік (оновлено). ВIДЕО
Зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.
За словами Прокудіна, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.
Оновлена інформація
Як пізніше пояснив Прокудін, попередньо, сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка.
"Зокрема, є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий", - йдеться у повідомленні.
Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина. ОВА працює над їхньою евакуацією.
Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей.
"Для кожного й кожної, хто вирішить евакуюватися, підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках.
Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови.
Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання", - резюмує очільник області.
Напередодні повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися.
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з трьох один влучив в міст.
треба негайно щось робити з цими кабами - перед ними жодна наша фортифікація не встоїть
.
дрони і каби орків - наразі найбільші проблеми для ЗСУ
.
В реальності наше "місто-герой" щодня руйнують, зносять кабами, за людьми і котами полюють дрони ,- просто для розваги ..
Що блть в цьому "хероічного"????
Вивозити людей, тоді легше і СОУ буде
дальність пуску ракети повітря-повітря МІМ-120 до F-16 - 120 км.
а дальність кацапських С-300/400 - біля 100 км
ото розставте цих пішаків, слонів та ферзєй на шахматній дошці і побачите, що для протидії кацапським Су-34 з кабами нашим F-16 з МІМ-120 треба заходити в зону дії кацапських ППО.
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повітряний радар + ракета ППО дальньої дії ( буде дальньої !!!)
це завдання перед нашим ВПК
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Але ж тоді кацапи займуть Острів і їхнє ппо буде ще ближче. А там вже мости через Південний Буг...
були б Авакси та дурні совєцькі С-200 з дальністю 200-300 км, ото був би інший розклад
наше спасіння в цих двох ключових компонентах ППО, на новому технологічному рівні, звісно
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Не кажучи вже про КАБи, міномети, арту та гради/урагани 🐶🐷🐽🐶🐷🐽
тільки питання - для чого кацапи руйнують міст?
чи не для ізоляції острова перед майбутнім десантом ?
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