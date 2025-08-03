Війська РФ знову вдарили КАБами в районі мосту в Херсоні: загинув чоловік (оновлено). ВIДЕО

Зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.

За словами Прокудіна, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

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Оновлена інформація

Як пізніше пояснив Прокудін, попередньо, сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка.

"Зокрема, є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий", - йдеться у повідомленні.

Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина. ОВА працює над їхньою евакуацією.

Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей.

"Для кожного й кожної, хто вирішить евакуюватися, підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках.

Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови.

Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання", - резюмує очільник області.

Напередодні повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися.