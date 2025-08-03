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Новини Відео Обстріли Херсона
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Війська РФ знову вдарили КАБами в районі мосту в Херсоні: загинув чоловік (оновлено). ВIДЕО

Зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.

За словами Прокудіна, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

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Оновлена інформація

Як пізніше пояснив Прокудін, попередньо, сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка.

"Зокрема, є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий", - йдеться у повідомленні.

Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина. ОВА працює над їхньою евакуацією.

Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей.

"Для кожного й кожної, хто вирішить евакуюватися, підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках.

Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови.

Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання", - резюмує очільник області.

Напередодні повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися.

Автор: 

обстріл (30176) Херсон (3537) КАБ (419) Херсонська область (6063) Херсонський район (492)


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Топ коментарі
+10
свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Відповісти
+7
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Відповісти
+6
Тим більше, що завезти воду і харчі небезпечно а скоро буде неможливо, крім лодок
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03.08.2025 14:52 Відповісти
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свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Відповісти
але каби у них, нажаль, достатньо точні -
з трьох один влучив в міст.
треба негайно щось робити з цими кабами - перед ними жодна наша фортифікація не встоїть

.
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03.08.2025 15:28 Відповісти
то є в міст не попали
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03.08.2025 12:32 Відповісти
один, нажаль, попав

дрони і каби орків - наразі найбільші проблеми для ЗСУ

.
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03.08.2025 15:29 Відповісти
Міст і так на соплях. Якщо розхитаний ( а там вибухи постійні) то може крякнути навіть без нового прямого влучання - і так земля здригається щодня
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03.08.2025 15:47 Відповісти
❗️Херсонський міст такий же міцний, як і саме прифронтове місто - вистояв, є тільки наскрізна діра посередині
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03.08.2025 12:35 Відповісти
Дуже якось по Марафонному пафосно написано (((((((
В реальності наше "місто-герой" щодня руйнують, зносять кабами, за людьми і котами полюють дрони ,- просто для розваги ..
Що блть в цьому "хероічного"????
Вивозити людей, тоді легше і СОУ буде
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03.08.2025 14:54 Відповісти
Божечки, а як же людям без мосту виживати там?
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03.08.2025 13:14 Відповісти
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Відповісти
Тим більше, що завезти воду і харчі небезпечно а скоро буде неможливо, крім лодок
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03.08.2025 14:52 Відповісти
Вивозьте людей !!! Буде жопа!!
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03.08.2025 14:51 Відповісти
F-16 це винищувач? Скільки їх нам передали? І де вони?
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03.08.2025 14:57 Відповісти
наразі дальність пуску каба - 100 км.
дальність пуску ракети повітря-повітря МІМ-120 до F-16 - 120 км.
а дальність кацапських С-300/400 - біля 100 км

ото розставте цих пішаків, слонів та ферзєй на шахматній дошці і побачите, що для протидії кацапським Су-34 з кабами нашим F-16 з МІМ-120 треба заходити в зону дії кацапських ППО.

.
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03.08.2025 15:37 Відповісти
Або дофуя дронів ракетоносців або ******* літаки, які на дальності 90 - 80 км НЕпомітні для радарів с-400 / с-500
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03.08.2025 15:40 Відповісти
все можливо, але дуже складно !

повітряний радар + ракета ППО дальньої дії ( буде дальньої !!!)

це завдання перед нашим ВПК

.
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03.08.2025 15:45 Відповісти
Тобто хрєн із ним з тим мостом? А й правда, хто у тому Корабелі ще живе...
Але ж тоді кацапи займуть Острів і їхнє ппо буде ще ближче. А там вже мости через Південний Буг...
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03.08.2025 16:22 Відповісти
Наслідки бездіяльності, зеленського з разумковим+стефанчуками, та активності коригувальників!!
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03.08.2025 15:04 Відповісти
Добивають міст. А ми спостерігаємо...
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03.08.2025 15:14 Відповісти
а що зробиш ?
були б Авакси та дурні совєцькі С-200 з дальністю 200-300 км, ото був би інший розклад

наше спасіння в цих двох ключових компонентах ППО, на новому технологічному рівні, звісно

.
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03.08.2025 15:41 Відповісти
Боятся чего-то тварюки кацапские, может быть и не зря боятся...
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03.08.2025 15:30 Відповісти
в нас в 22м міст підірвали шоб орки на АЕС не пройшли ,рядом за три дні тимчасовий зробили , щас вже новий зробили краще чим був
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03.08.2025 15:38 Відповісти
Там не зроблять ніколи. Бо навіть за котами полюють дрони ( розваги орків з Пітьми та "тренування") а мирняк так взагалі як на фронті виживає...
Не кажучи вже про КАБи, міномети, арту та гради/урагани 🐶🐷🐽🐶🐷🐽
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03.08.2025 15:44 Відповісти
марна праця
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03.08.2025 15:41 Відповісти
зруйнують, у них тих кабів як грязі

тільки питання - для чого кацапи руйнують міст?
чи не для ізоляції острова перед майбутнім десантом ?

.
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03.08.2025 15:48 Відповісти
в нас 4 тони тротилу заложили , в мене хата аж скакала
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03.08.2025 15:57 Відповісти
То півроку тому кричали як про визначну подію,ща КАБи ми легенько нейтралізуємо...
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03.08.2025 15:48 Відповісти
не ми кричали ,піаніст кричав
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03.08.2025 15:58 Відповісти
Нету у Зеленскага методов против КАБов.
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03.08.2025 16:29 Відповісти
 
 