Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: поранено чоловіка

Сьогодні, 3 серпня 2025 року, близько 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

Постраждалий наразі перебуває під наглядом лікарів.

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Раніше повідомлялося, що зранку 2 серпня рашисти вдарили по Херсону, загинула жінка, є поранені.