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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: поранено чоловіка

Обстріл Херсону 30 липня 2025 року Що відомо про наслідки

Сьогодні, 3 серпня 2025 року, близько 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

Постраждалий наразі перебуває під наглядом лікарів.

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Раніше повідомлялося, що зранку 2 серпня рашисти вдарили по Херсону, загинула жінка, є поранені.

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обстріл (30176) Херсон (3537) Херсонська область (6063) Херсонський район (492)


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