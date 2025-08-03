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Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: поранено чоловіка
Сьогодні, 3 серпня 2025 року, близько 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.
Постраждалий наразі перебуває під наглядом лікарів.
Раніше повідомлялося, що зранку 2 серпня рашисти вдарили по Херсону, загинула жінка, є поранені.
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