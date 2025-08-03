Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: ранен мужчина

Сегодня, 3 августа 2025 года, около 06:30 россияне обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела 69-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.

Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

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Ранее сообщалось, что утром 2 августа рашисты ударили по Херсону, погибла женщина, есть раненые.