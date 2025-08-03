Триває евакуація з Корабельного району Херсона, залучено 35 одиниць транспорту,- ОВА
Наразі триває організована евакуація населення з Корабельного району Херсона після російських авіаударів. Для евакуації задіяли 35 транспортних засобів.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок останніх атак пошкоджено міст, який з’єднує місто з мікрорайоном Корабел. Через це пересування ускладнене, а з району триває організована евакуація населення. До перевезення людей залучено 35 транспортних засобів комунальних, волонтерських служб та правоохоронців",- йдетьсяу повідомленні.
В ОВА розповіли, що вже надійшло близько пів сотні заяв на виїзд, їх опрацьовують. Евакуйованих доставляють у безпечні місця, де підготовлені умови для проживання. А маломобільні мешканці перебуватимуть під наглядом лікарів.
Нагадаємо, що зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.
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