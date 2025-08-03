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Новини Обстріли Херсона
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Триває евакуація з Корабельного району Херсона, залучено 35 одиниць транспорту,- ОВА

Людей продовжують евакуювати з Корабельного району Херсона

Наразі триває організована евакуація населення з Корабельного району Херсона після російських авіаударів. Для евакуації задіяли 35 транспортних засобів.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок останніх атак пошкоджено міст, який з’єднує місто з мікрорайоном Корабел. Через це пересування ускладнене, а з району триває організована евакуація населення. До перевезення людей залучено 35 транспортних засобів комунальних, волонтерських служб та правоохоронців",- йдетьсяу повідомленні.

В ОВА розповіли, що вже надійшло близько пів сотні заяв на виїзд, їх опрацьовують. Евакуйованих доставляють у безпечні місця, де підготовлені умови для проживання. А маломобільні мешканці перебуватимуть під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.

Дивіться також: Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Херсон (3537) евакуація (2378) Херсонська область (6063) Херсонський район (492)


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чекаємо повідомлень від набу про чергового слугу народу, про намородерене....
чи, хто там голова ова?
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03.08.2025 19:08 Відповісти
Знову перемога Верховного Головнокомандувача! Де Зельонський, там потужна перемога. Правда, не наша, но то таке. І такі перемоги всюди, куди наш піаніст всунув свое рило.
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03.08.2025 19:18 Відповісти
Планова евакуація...здогадайтесь які пункти будуть далі(((
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03.08.2025 19:37 Відповісти
Всегда побаивался эту тему начинать. Очень каркать не хотелось. Но таки кацапедлы гнусные до мостов добрались. Это очень плохо.
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03.08.2025 19:47 Відповісти
Чекаю, на "вечірню казку" від Лідора...
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03.08.2025 19:58 Відповісти
Планова евакуація після того як міст розвалили? Там показували відео, машина проїхала, а автобус не пройде між ямами. Чи евакуюють?
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03.08.2025 20:12 Відповісти
Так сделайте , тупые мрази- 10 понтонных мостов, Не поможет 10- сделайте 20. Крысы вы конченные.
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03.08.2025 20:29 Відповісти
увага! іпсо - бомби локаційно втрачені
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03.08.2025 20:39 Відповісти
Якщо кацапи в Київі мости рознесуть буде євакуація з лвого берега ,
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03.08.2025 21:24 Відповісти
 
 