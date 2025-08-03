Ввечері 3 серпня російський безпілотник атакував жінку в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА,

"Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму. Постраждалу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають їй допомогу", - йдеться в повідомленні.

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