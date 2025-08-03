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Новини Атаки безпілотників на Херсон
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Російський безпілотник атакував жінку в Херсоні

Атака російського безпілотника на Херсон ввечері 3 серпня

Ввечері 3 серпня російський безпілотник атакував жінку в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА,

"Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму. Постраждалу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають їй допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Триває евакуація з Корабельного району Херсона, залучено 35 одиниць транспорту,- ОВА

Автор: 

безпілотник (4657) Херсон (3537) Херсонська область (6063) Херсонський район (492) війна в Україні (5519)


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Обікновенній фашизм(Мітта ілі хер паймі кто, забув)
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03.08.2025 23:46 Відповісти
 
 