Російський безпілотник атакував жінку в Херсоні
Ввечері 3 серпня російський безпілотник атакував жінку в Херсоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА,
"Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму. Постраждалу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають їй допомогу", - йдеться в повідомленні.
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Феофан Шариков
показати весь коментар03.08.2025 23:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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