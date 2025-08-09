РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8700 посетителей онлайн
Новости Эвакуация в Херсонской области
792 2

1411 человек эвакуировали за неделю из микрорайона Корабел в Херсоне

корабел

В течение недели с Острова в Херсоне удалось эвакуировать 1411 человек, среди них 56 детей.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"За сегодняшний день (8 августа, - ред.) из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Из них - 12 маломобильных граждан. Эвакуационная группа также отработала заявку по эвакуации тела умершей 63-летней женщины. Предварительно, смерть естественная. Всего за семь дней с Острова было вывезено 1411 человек, из которых - 56 детей и 141 маломобильный человек", - рассказал чиновник.

Он в очередной раз призвал жителей микрорайона Корабел обезопасить себя и временно выехать.

"Все эвакуированные получают помощь с расселением в комфортных условиях, оформлением ВПЛ и других выплат или бесплатным выездом в другие регионы Украины", - написал Шанько.

Удар по мосту к микрорайону Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

Читайте также: Россияне бьют по путям эвакуации в Херсоне, - ОВА

Автор: 

дети (6668) Херсон (3011) эвакуация (2146) Херсонская область (5098) Херсонский район (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику. Джерело: https://censor.net/ua/n3567808

А скількі мостів знищено у кацапів? А залізничних мостів ?
показать весь комментарий
09.08.2025 06:32 Ответить
верещук шатли запустить! Блд!
показать весь комментарий
09.08.2025 07:24 Ответить
 
 