1411 человек эвакуировали за неделю из микрорайона Корабел в Херсоне

В течение недели с Острова в Херсоне удалось эвакуировать 1411 человек, среди них 56 детей.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"За сегодняшний день (8 августа, - ред.) из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Из них - 12 маломобильных граждан. Эвакуационная группа также отработала заявку по эвакуации тела умершей 63-летней женщины. Предварительно, смерть естественная. Всего за семь дней с Острова было вывезено 1411 человек, из которых - 56 детей и 141 маломобильный человек", - рассказал чиновник.

Он в очередной раз призвал жителей микрорайона Корабел обезопасить себя и временно выехать.

"Все эвакуированные получают помощь с расселением в комфортных условиях, оформлением ВПЛ и других выплат или бесплатным выездом в другие регионы Украины", - написал Шанько.

Удар по мосту к микрорайону Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

