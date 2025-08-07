РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11362 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Херсона Эвакуация в Херсонской области
523 4

Россияне бьют по путям эвакуации в Херсоне, - ОВА

Эвакуация детей

Российские войска продолжают обстреливать логистические пути в микрорайоне Корабел (Остров) в Херсоне, по которым проводится эвакуация гражданских.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, враг атакует круглосуточно, в воздухе постоянно находятся вражеские дроны. Несмотря на это эвакуация продолжается, и жертв среди гражданских пока удалось избежать.

Гуманитарная ситуация в микрорайоне ухудшается: после обстрелов район остался без газа, электричества и воды. Поставка воды осуществляется почасово с помощью генераторов.

Островской мост, по которому осуществляется эвакуация, поврежден, но остается проездным. Из-за сложной ситуации с безопасностью ремонтные бригады пока не могут выйти на объект, но мост подлежит восстановлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые семьи после эвакуации почти сразу возвращаются в Корабел, это смертельно опасно, - ОВА

Автор: 

Херсон (3005) эвакуация (2141) Херсонская область (5088) Херсонский район (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це вже початок євакуації Херсону і здача кацапам ? америкосу вже заявили про поступки земель які чекают на Україну і про зняття санкцій з кацапії. через рік це буде супер плацдарм для нового наступу кацапів.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:04 Ответить
Херсон, Запоріжжя, Дніпро- ціна тимчасового перемир'я.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:25 Ответить
Коли вже ми почнемо регулярні обстріли москви?
показать весь комментарий
07.08.2025 16:24 Ответить
 
 