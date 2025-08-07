Россияне бьют по путям эвакуации в Херсоне, - ОВА

Российские войска продолжают обстреливать логистические пути в микрорайоне Корабел (Остров) в Херсоне, по которым проводится эвакуация гражданских.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, враг атакует круглосуточно, в воздухе постоянно находятся вражеские дроны. Несмотря на это эвакуация продолжается, и жертв среди гражданских пока удалось избежать.

Гуманитарная ситуация в микрорайоне ухудшается: после обстрелов район остался без газа, электричества и воды. Поставка воды осуществляется почасово с помощью генераторов.

Островской мост, по которому осуществляется эвакуация, поврежден, но остается проездным. Из-за сложной ситуации с безопасностью ремонтные бригады пока не могут выйти на объект, но мост подлежит восстановлению.

