Некоторые семьи после эвакуации почти сразу возвращаются в Корабел, это смертельно опасно, - ОВА

Из микрорайона Корабел в Херсоне удалось эвакуировать более 1 тысячи человек, в том числе 56 детей и 110 маломобильных лиц.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

На данный момент эвакуация продолжается.

"К сожалению, фиксируем недопустимые случаи, когда эвакуированные семьи почти сразу после выезда снова возвращаются в Корабел. Вы должны понимать, что война продолжается. И такими действиями вы подвергаете смертельной опасности себя и своих родных", - отметил глава области.

Жителей Корабела призвали эвакуироваться.

Читайте: Силы обороны юга о возможной высадке россиян в Корабельном районе Херсона: Сейчас это очень сомнительный сценарий

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрушение моста в Херсоне не поможет войскам РФ форсировать Днепр, - Силы обороны Юга