РУС
Обстрелы Херсона
Некоторые семьи после эвакуации почти сразу возвращаются в Корабел, это смертельно опасно, - ОВА

Удар РФ по микрорайону Корабел Как проходит эвакуация

Из микрорайона Корабел в Херсоне удалось эвакуировать более 1 тысячи человек, в том числе 56 детей и 110 маломобильных лиц.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

На данный момент эвакуация продолжается.

"К сожалению, фиксируем недопустимые случаи, когда эвакуированные семьи почти сразу после выезда снова возвращаются в Корабел. Вы должны понимать, что война продолжается. И такими действиями вы подвергаете смертельной опасности себя и своих родных", - отметил глава области.

Жителей Корабела призвали эвакуироваться.

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

А шо ця ОВА пропонує людям???евакуюватись і все?? А далі??
показать весь комментарий
07.08.2025 13:18 Ответить
А далі літо, трава росте.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:22 Ответить
А куди переселяють людей, цікаво? Можливо варто їх розмістити у будинках Олександра Прокудіна та інших чиновників ОВА? Тоді вони не будуть повертатися, гарантовано.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:25 Ответить
Нажаль фіксуємо неприпустимі випадки, коли на четвертий рік екзистенційної війни, коли на кону стоїть питання фізичного існування нації, країною править тупий виродок українофоб і його кодла мародерів і зрадників.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:25 Ответить
Дійсно, це ж ОВА має вам всім дупи витирати....
Поки є можливість, виїжджайте з країни, туди де ще приймають, і є нормальні соціальні програми....
Відірвіть свої дупи, включіть свої мізки,
життя діється раз.....
показать весь комментарий
07.08.2025 13:28 Ответить
 
 