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Новости Россия пытается пересечь Днепр
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Разрушение моста в Херсоне не поможет войскам РФ форсировать Днепр, - Силы обороны юга

Удар РФ по мосту в Херсоне: Силы обороны о целях россиян

Поврежденный российскими оккупантами автомобильный мост в Херсоне не поможет захватчикам в форсировании Днепра.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы начать форсирование Днепра и высадиться в микрорайоне Корабел в Херсоне, враг сначала должен захватить острова посреди реки. Там есть несколько важных участков, которые нужно взять под контроль. Также нужно преодолеть проливы и основное русло Днепра", - объясняет он.

По его словам, морпехи не только надежно держат под контролем всю островную зону, но и успешно уничтожают российских оккупантов.

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"Ежедневно враг несет потери - только во время штурмов погибает 20-25 солдат. Наша артиллерия и операторы дронов наносят мощные удары и по левому берегу. Иногда оккупанты пытаются переправиться через реку, но не успевают даже отплыть - мы попадаем по ним еще на старте, и они так и остаются в воде", - рассказал Волошин.

Российские войска сейчас только пытаются войти в островную зону, однако и до сих пор безрезультатно, отмечает спикер.

"Даже если мост разрушен, это не ослабляет нашу оборону Херсона. Противник совершил теракт, и это больно ударило по мирным жителям. Но для военных оборона организована иначе, поэтому разрушение моста не сильно влияет на нашу способность защищать город", - добавили Силы обороны юга.

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Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга подчеркнули, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

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Автор: 

мост (1038) Херсон (2998) Силы обороны юга (410) Херсонская область (5080) Херсонский район (493) Днепр река (27)


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на мосту тікі асфальт пошкоджено , кинуть асфальт як два пальці об асфальт
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05.08.2025 16:49 Ответить
схоже сирок і Оманська Гнида будуть здавати Херсон
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05.08.2025 16:49 Ответить
Це щось на кшталт: "слабо й є бете!"? А просто знищити, з високого берега, беззахисних як на долоні орків на нижньому березі - то не на часі? Бо ресурси для цього вже використано у курвській області? А фалькони та міражі треба берегти для майбутньої оборони Львова, це зрозуміло.
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05.08.2025 16:57 Ответить
От як раз Львів ніколи не був їхнім. Трохи східніше.
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05.08.2025 17:20 Ответить
Насправді Харків, Одеса, Донецьк - так само жодного дня не були в складі ************. Вони (втім, як й Варшава, Баку, Ґельсінки, Анкорідж та Форт-Росс) колись були у складі російської імперії, яка у 1917 році припинила існування, не залишивши правонаступника. Знов створена, як перша в світі держава робітників та селян - РСФСР - таким правонаступником не є, та й Донецьк та інші до неї не входили, а лише до УРСР, яка не була частиною РСФСР, а лише у рівноправному Союзі з нею. Тому "їхнє" - лише в кордонах РСФСР-РФ станом на 2013 рік, а не те що Ви назвали.
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05.08.2025 17:31 Ответить
Не я, це орки так ділять, те що було в імперії - те їхнє. А як там хто що називає -то їх не колише.
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05.08.2025 17:44 Ответить
То я не Вам особисто закинув. Як вони захочуть, то знайдуть підстави забрати й Львов, адже там сидять націоналісти та створюють небезпеку для ************. Але особисто від Вас я чую трансляцію (без заперечення чи спростування) хибної думки, що ************ є правонаступницею російської імперії. Юридично це не так: про це має бути запис у Конституції, а його нема. Юридично: РСФСР створено у 1917 з ноля, та ничиїм правонаступником вона не є. А рф є її правонаступником, та лише її. Ось постійно варто мати на увазі та стояти на цьому, на правових засадах. А балачки Солов'ов-ТБ про якусь історичну землю - транслювати не треба.
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05.08.2025 17:54 Ответить
Коли мости ЗСУ зруйнує в окупованій частині Запоріжської Херсонської, Донецької та луганської області?? Це ж логістика ворога
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05.08.2025 16:59 Ответить
Ну, судячи з "логіки" МО, це нам не допоможе
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05.08.2025 17:13 Ответить
 
 