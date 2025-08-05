Разрушение моста в Херсоне не поможет войскам РФ форсировать Днепр, - Силы обороны юга

Поврежденный российскими оккупантами автомобильный мост в Херсоне не поможет захватчикам в форсировании Днепра.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы начать форсирование Днепра и высадиться в микрорайоне Корабел в Херсоне, враг сначала должен захватить острова посреди реки. Там есть несколько важных участков, которые нужно взять под контроль. Также нужно преодолеть проливы и основное русло Днепра", - объясняет он.

По его словам, морпехи не только надежно держат под контролем всю островную зону, но и успешно уничтожают российских оккупантов.

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"Ежедневно враг несет потери - только во время штурмов погибает 20-25 солдат. Наша артиллерия и операторы дронов наносят мощные удары и по левому берегу. Иногда оккупанты пытаются переправиться через реку, но не успевают даже отплыть - мы попадаем по ним еще на старте, и они так и остаются в воде", - рассказал Волошин.

Российские войска сейчас только пытаются войти в островную зону, однако и до сих пор безрезультатно, отмечает спикер.

"Даже если мост разрушен, это не ослабляет нашу оборону Херсона. Противник совершил теракт, и это больно ударило по мирным жителям. Но для военных оборона организована иначе, поэтому разрушение моста не сильно влияет на нашу способность защищать город", - добавили Силы обороны юга.

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Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга подчеркнули, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

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