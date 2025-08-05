Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен мужчина

В Херсоне 56-летний мужчина получил ранения во время обстрела Корабельного района.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой и ранением грудной клетки. По данным ОВА, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетой по Сумщине: двое погибших, есть пострадавшие