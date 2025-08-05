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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен мужчина

Вибух

В Херсоне 56-летний мужчина получил ранения во время обстрела Корабельного района.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой и ранением грудной клетки. По данным ОВА, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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обстрел (28887) Херсон (2998) Херсонская область (5080) Херсонский район (493)


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