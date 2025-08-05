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Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен мужчина
В Херсоне 56-летний мужчина получил ранения во время обстрела Корабельного района.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой и ранением грудной клетки. По данным ОВА, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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