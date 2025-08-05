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Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: поранено чоловіка
У Херсоні 56-річний чоловік зазнав поранень під час обстрілу Корабельного району.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки. За даними ОВА, йому надається вся необхідна медична допомога.
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