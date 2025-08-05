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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: поранено чоловіка

Вибух

У Херсоні 56-річний чоловік зазнав поранень під час обстрілу Корабельного району.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки. За даними ОВА, йому надається вся необхідна медична допомога.

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Автор: 

обстріл (30210) Херсон (3545) Херсонська область (6076) Херсонський район (502)


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