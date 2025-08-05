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Рашисти вдарили ракетою по Сумщині: двоє загиблих, є постраждалі
Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Сумському району.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 10:00 війська РФ атакували Піщанський старостат Сумської громади.
Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.
"Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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