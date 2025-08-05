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Новини Обстріли Сумщини
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Рашисти вдарили ракетою по Сумщині: двоє загиблих, є постраждалі

Удар РФ по Сумщині 5 серпня 2025 року Є загиблі

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Сумському району.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 10:00 війська РФ атакували Піщанський старостат Сумської громади.

Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.

"Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Майже 2700 атак здійснили росіяни в липні на Сумщину: загинули 23 людини, ще 140 - поранені

Автор: 

обстріл (30210) Сумська область (4097)


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