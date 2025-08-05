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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты ударили ракетой по Сумщине: двое погибших, есть пострадавшие

Удар РФ по Сумской области 5 августа 2025 года Есть погибшие

Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Сумскому району.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Около 10:00 войска РФ атаковали Песчанский старостат Сумской громады.

Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

"Предварительно два человека погибли. Также есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте: Почти 2700 атак совершили россияне в июле на Сумщину: погибли 23 человека, еще 140 - ранены

Автор: 

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