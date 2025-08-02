Почти 2700 атак совершили россияне в июле на Сумщину: погибли 23 человека, еще 140 - ранены
В течение июля российские войска совершили почти 2700 атак по Сумской области с применением КАБов, ударных БПЛА и ракет, в результате чего погибли 23 мирных жителя.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, за месяц зафиксировано почти 2700 атак:
- более 800 управляемых авиабомб,
- более 250 ударов ударных БпЛА,
- 52 ракетных удара.
Под массированным огнем находились Сумской район, Шосткинщина, Путивльская и другие приграничные громады.
Последствия атак РФ
В результате вражеских ударов:
- 23 мирных жителя погибли,
- более 140 человек - ранены или пострадали,
- повреждены почти 200 частных домов, более 30 многоэтажек.
Так, например, в Юнаковской громаде дрон попал в рейсовый автобус - погибли три человека.
"Обращаюсь к жителям приграничья: не возвращайтесь в населенные пункты, где объявлена эвакуация. Враг коварный и целенаправленно атакует гражданское население", - призвал Григоров.
Кроме того, в июле Россия активно целилась по энергетической инфраструктуре. В области определили первоочередные шаги для укрепления энергосистемы.
Оборонные инициативы
Также начальник ОВА рассказал об оборонных инициативах:
- Продолжается реализация проекта "Безопасное небо" - сформированы расчеты, есть первые результаты. Ведем переговоры о дополнительном финансировании.
- Устанавливаем антидронные сетки на ключевых автодорогах и объектах гражданской инфраструктуры.
- Провели отдельное совещание с представителями АЗС - согласовали меры безопасности, в частности обустройство заправок защитными сетками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль