Почти 2700 атак совершили россияне в июле на Сумщину: погибли 23 человека, еще 140 - ранены

В течение июля российские войска совершили почти 2700 атак по Сумской области с применением КАБов, ударных БПЛА и ракет, в результате чего погибли 23 мирных жителя.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, за месяц зафиксировано почти 2700 атак:

более 800 управляемых авиабомб,

более 250 ударов ударных БпЛА,

52 ракетных удара.

Под массированным огнем находились Сумской район, Шосткинщина, Путивльская и другие приграничные громады.

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Последствия атак РФ

В результате вражеских ударов:

23 мирных жителя погибли,

более 140 человек - ранены или пострадали,

повреждены почти 200 частных домов, более 30 многоэтажек.

Так, например, в Юнаковской громаде дрон попал в рейсовый автобус - погибли три человека.

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"Обращаюсь к жителям приграничья: не возвращайтесь в населенные пункты, где объявлена эвакуация. Враг коварный и целенаправленно атакует гражданское население", - призвал Григоров.

Кроме того, в июле Россия активно целилась по энергетической инфраструктуре. В области определили первоочередные шаги для укрепления энергосистемы.

Оборонные инициативы

Также начальник ОВА рассказал об оборонных инициативах:

Продолжается реализация проекта "Безопасное небо" - сформированы расчеты, есть первые результаты. Ведем переговоры о дополнительном финансировании.

Устанавливаем антидронные сетки на ключевых автодорогах и объектах гражданской инфраструктуры.

Провели отдельное совещание с представителями АЗС - согласовали меры безопасности, в частности обустройство заправок защитными сетками.

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