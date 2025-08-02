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Один ребенок погиб и один ранен в результате атаки вражеского БПЛА в Сумской области
Сегодня, 2 августа 2025 года, российские войска ударили беспилотником по Шосткинскому району Сумской области, в результате чего погиб ребенок.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 14:30 враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником окраину поселка в Свеской громаде Шосткинского района Сумской области.
В результате атаки погиб 12-летний мальчик. Еще один 13-летний подросток получил ранения.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.08.2025 17:10 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий02.08.2025 19:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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