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Новости Обстрелы Сумщины
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Один ребенок погиб и один ранен в результате атаки вражеского БПЛА в Сумской области

Удар РФ по Сумской области

Сегодня, 2 августа 2025 года, российские войска ударили беспилотником по Шосткинскому району Сумской области, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 14:30 враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником окраину поселка в Свеской громаде Шосткинского района Сумской области.

В результате атаки погиб 12-летний мальчик. Еще один 13-летний подросток получил ранения.

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Автор: 

дети (6653) обстрел (28852) Сумская область (3535) Шосткинский район (65) Свесса (4)


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Ось так варвари з дітьми воюють та такого не творили навіть нацисти під час другої світової ,що б ви виздихали варвари і ваш кривавий трусливий терорист путін.
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02.08.2025 17:10 Ответить
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02.08.2025 19:07 Ответить
 
 