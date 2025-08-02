Один ребенок погиб и один ранен в результате атаки вражеского БПЛА в Сумской области

Сегодня, 2 августа 2025 года, российские войска ударили беспилотником по Шосткинскому району Сумской области, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 14:30 враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником окраину поселка в Свеской громаде Шосткинского района Сумской области.

В результате атаки погиб 12-летний мальчик. Еще один 13-летний подросток получил ранения.

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