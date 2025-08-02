Враг атаковал дроном автомобиль "Укрпочты": ранены водитель и работница

Утром 2 августа 2025 года в Сумском районе под вражеский удар попал автомобиль "Укрпочты".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, почтовую машину российский дрон атаковал около часа назад в одном из сел Николаевской сельской громады.

"Пострадали водитель и работница. Они самостоятельно доехали до больницы - сейчас их обследуют медики", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что автомобиль получил повреждения.