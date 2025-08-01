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Два вражеских БПЛА атаковали железнодорожный вокзал в Сумах. ФОТО
Сегодня, 1 августа, враг атаковал двумя беспилотниками железнодорожный вокзал в Сумах.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по информации "Укрзализныци", вследствие атаки РФ повреждены окна в поезде №45 Харьков-Ужгород.
Отмечается, что пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.
Ранее сообщалось, что утром российские войска обстреляли из артиллерии село Эсманской громады в Сумской области, вследствие чего ранена женщина.
Днем российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. В городе перебои со светом.
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