Два ворожі БпЛА атакували залізничний вокзал у Сумах. ФОТО

Сьогодні, 1 серпня, ворог атакував двома безпілотниками залізничний вокзал у Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією "Укрзалізниці", внаслідок атаки РФ пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків-Ужгород.

Зазначається, що пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

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Раніше повідомлялося, що вранці російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади в Сумській області, внаслідок чого поранено жінку.

Вдень російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумах. У місті перебої зі світлом.