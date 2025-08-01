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Два ворожі БпЛА атакували залізничний вокзал у Сумах. ФОТО
Сьогодні, 1 серпня, ворог атакував двома безпілотниками залізничний вокзал у Сумах.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, за інформацією "Укрзалізниці", внаслідок атаки РФ пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків-Ужгород.
Зазначається, що пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.
Раніше повідомлялося, що вранці російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади в Сумській області, внаслідок чого поранено жінку.
Вдень російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумах. У місті перебої зі світлом.
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