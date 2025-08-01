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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни обстріляли 41 населений пункт за добу на Сумщині, - ОВА

Атака на Суми 30 липня

Протягом доби з ранку 31 липня до ранку 1 серпня російські війська здійснили 85 обстрілів 41 населеного пункту у 17 громадах Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи) - понад 20 ударів, а також скидав ВОГ з БпЛА - до 10 випадків. Також використовувалися FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській громаді - господарчу споруду;
- у Сумській - інфраструктурні об’єкти;
- у Шалигинській - житловий будинок, гараж, автомобіль та інфраструктура;
- у Недригайлівській - приватний будинок.

За добу евакуйовано трьох жителів прикордонних громад. Повітряна тривога на Сумщині тривала 14 годин 39 хвилин.

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Автор: 

обстріл (30130) Сумська область (4083)


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