Росіяни обстріляли 41 населений пункт за добу на Сумщині, - ОВА
Протягом доби з ранку 31 липня до ранку 1 серпня російські війська здійснили 85 обстрілів 41 населеного пункту у 17 громадах Сумської області.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи) - понад 20 ударів, а також скидав ВОГ з БпЛА - до 10 випадків. Також використовувалися FPV-дрони та інші БпЛА.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській громаді - господарчу споруду;
- у Сумській - інфраструктурні об’єкти;
- у Шалигинській - житловий будинок, гараж, автомобіль та інфраструктура;
- у Недригайлівській - приватний будинок.
За добу евакуйовано трьох жителів прикордонних громад. Повітряна тривога на Сумщині тривала 14 годин 39 хвилин.
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