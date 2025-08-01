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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни вночі атакували дитячий психоневрологічний інтернат на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі 1 серпня російські окупанти завдали удару по дитячому інтернату у Куп'янському районі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник  Шевченківської сільської військової адміністрації Сергій Старіков.

"Близько півночі Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару. Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат.На момент атаки приміщення пустувало, просто було під охороною. На щастя жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені також житлові будинки, розташовані поруч. 

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Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина

Автор: 

обстріл (30130) Харківська область (1392) Куп’янський район (329)


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Русня сознательно бьет по детям чтобы вызвать максимальный резонанс в обществе. На этот раз свезло.
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01.08.2025 11:06 Відповісти
не буде ні якого резонансу , ще більше будемо мочить кацапню
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01.08.2025 11:09 Відповісти
резонанс у нас був тікі по НАБУ та САП
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01.08.2025 11:10 Відповісти
 
 