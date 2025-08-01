Росіяни вночі атакували дитячий психоневрологічний інтернат на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі 1 серпня російські окупанти завдали удару по дитячому інтернату у Куп'янському районі Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Шевченківської сільської військової адміністрації Сергій Старіков.
"Близько півночі Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару. Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат.На момент атаки приміщення пустувало, просто було під охороною. На щастя жертв немає", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджені також житлові будинки, розташовані поруч.
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показати весь коментар01.08.2025 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.08.2025 11:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.08.2025 11:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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