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Новини Обстріли Харківщини
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Двоє людей постраждали внаслідок російських обстірлів Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини

31 липня внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали 2 людини.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так близько 9:30 внаслідок влучання FPV-дрона в Куп'янську отримав поранення 51-річний чоловік. Орієнтовно о 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу: поранено 54-річного чоловіка.

А вже о 17:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Руській Лозовій загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: 1 людина загинула, 7 – постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30130) Харківська область (1386) Куп’янський район (329) Харківський район (486) Куп’янськ (848) Руська Лозова (1) війна в Україні (5477)


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"Двоє людей постраждали внаслідок російських обстірлів Харківщини"
І головне ж, прочитав вірно, але десь підвох вчуяв.
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31.07.2025 21:28 Відповісти
 
 