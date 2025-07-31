Двоє людей постраждали внаслідок російських обстірлів Харківщини
31 липня внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали 2 людини.
Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Так близько 9:30 внаслідок влучання FPV-дрона в Куп'янську отримав поранення 51-річний чоловік. Орієнтовно о 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу: поранено 54-річного чоловіка.
А вже о 17:00 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Руській Лозовій загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.
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І головне ж, прочитав вірно, але десь підвох вчуяв.