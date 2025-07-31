Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Харьковщины
31 июля вследствие российских обстрелов Харьковской области пострадали 2 человека.
Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
В частности, около 9:30 вследствие попадания FPV-дрона в Купянске получил ранение 51-летний мужчина. Ориентировочно в 12:40 город снова атаковал дрон этого же типа: ранен 54-летний мужчина.
А уже в 17:00 российский беспилотник попал в частный жилой дом в Русской Лозовой, загорелась крыша. Пострадавших нет. Точный тип БпЛА пока устанавливается.
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І головне ж, прочитав вірно, але десь підвох вчуяв.