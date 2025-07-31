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Новости Обстрелы Харьковщина
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Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Харьковщины

Последствия обстрелов Харьковской области

31 июля вследствие российских обстрелов Харьковской области пострадали 2 человека.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 9:30 вследствие попадания FPV-дрона в Купянске получил ранение 51-летний мужчина. Ориентировочно в 12:40 город снова атаковал дрон этого же типа: ранен 54-летний мужчина.

А уже в 17:00 российский беспилотник попал в частный жилой дом в Русской Лозовой, загорелась крыша. Пострадавших нет. Точный тип БпЛА пока устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: 1 человек погиб, 7 - пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28806) Харьковская область (1374) Купянский район (330) Харьковский район (477) Купянск (722) Русская Лозовая (1) война в Украине (5440)


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"Двоє людей постраждали внаслідок російських обстірлів Харківщини"
І головне ж, прочитав вірно, але десь підвох вчуяв.
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31.07.2025 21:28 Ответить
 
 