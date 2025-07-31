Сутки в Харьковской области: 1 человек погиб, 7 – пострадали. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, РСЗО, беспилотники и FPV-дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
В поселке Васищево Безлюдовской громады погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 64, 65, 74 лет и женщины 47, 54, 62 лет. От ударов по складскому зданию вспыхнул масштабный пожар.
При оказании гуманитарной помощи в селе Борщева произошло попадание FPV-дрона в дом. Ранен 51-летний мужчина.
В городе Купянск на огороде в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получила ранения 56-летняя местная жительница. Ее госпитализировали.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 39 неуправляемых авиационных ракет;
- 2 ракеты ЗРК С-300;
- 4 КАБ;
- 12 БпЛА типа "Шахед";
- 2 БпЛА типа "Ланцет";
- 2 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия, АЗС (пос. Васищево), частный дом (с. Борщевая);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Осиновое);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, 2 автомобиля (с. Высшее Соленое, с. Нижнее Соленое);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Металловка).
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