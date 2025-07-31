РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10350 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
175 0

Сутки в Харьковской области: 1 человек погиб, 7 – пострадали. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, РСЗО, беспилотники и FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

В поселке Васищево Безлюдовской громады погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 64, 65, 74 лет и женщины 47, 54, 62 лет. От ударов по складскому зданию вспыхнул масштабный пожар.

При оказании гуманитарной помощи в селе Борщева произошло попадание FPV-дрона в дом. Ранен 51-летний мужчина.

В городе Купянск на огороде в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получила ранения 56-летняя местная жительница. Ее госпитализировали.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 39 неуправляемых авиационных ракет;
  • 2 ракеты ЗРК С-300;
  • 4 КАБ;
  • 12 БпЛА типа "Шахед";
  • 2 БпЛА типа "Ланцет";
  • 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харьковском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия, АЗС (пос. Васищево), частный дом (с. Борщевая);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Осиновое);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, 2 автомобиля (с. Высшее Соленое, с. Нижнее Соленое);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Металловка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар рашистов по Новоплатоновке на Харьковщине: количество погибших возросло до 6

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область


Автор: 

обстрел (28785) Харьковская область (1370) Купянский район (330) Харьковский район (477) Чугуевский район (186) Купянск (722) Васищево (5) Борщевая (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 