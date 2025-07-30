Удар рашистов по Новоплатоновке в Харьковской области: число погибших возросло до 6

Количество погибших в результате российского удара по Новоплатоновке на Харьковщине возросло до 6.

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района.



Количество погибших возросло до шести человек, еще трое - ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Новоплатоновке на Харьковщине. В тот момент люди получали гуманитарную помощь.

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