Удар рашистов по Новоплатоновке в Харьковской области: число погибших возросло до 6
Количество погибших в результате российского удара по Новоплатоновке на Харьковщине возросло до 6.
Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района.
Количество погибших возросло до шести человек, еще трое - ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июля 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Новоплатоновке на Харьковщине. В тот момент люди получали гуманитарную помощь.
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