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Новости Обстрелы Харьковщина
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5 человек погибли и еще 5 ранены вследствие российских обстрелов Харьковской области

Последствия российских обстрелов Харьковщины

29 июля вследствие российских обстрелов Харьковской области погибли пять человек, еще пятеро - ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Ориентировочно в 10:30 вооруженные силы РФ осуществили обстрел села Новоплатоновка Боровской СТГ Изюмского района.

Зафиксировано попадание возле магазина, где в это время людям выдавали гуманитарную помощь - воду. Вспыхнул пожар: огонь охватил магазин и припаркованный автомобиль.

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Погибли две женщины и трое мужчин. Еще четверо людей получили ранения.

По предварительной информации, армия РФ ударила по населенному пункту из РСЗО.

Также сегодня, около 17:30, вражеский FPV-дрон ударил по г. Купянск: ранения получил 39-летний мужчина.

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Автор: 

обстрел (28772) жертвы (2138) Харьковская область (1362) Изюмский район (110) Купянский район (327) Новоплатоновка (1) Купянск (720) война в Украине (5407)


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Колишній президент Зеленський нічого не робить для захисту громадян.
Його та його антіукраїнську шоблу дуже влаштовує те , що в Україні війна , і народ начебто не повинен нічого вимагати.(ато путін нападе)
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29.07.2025 23:00 Ответить
 
 