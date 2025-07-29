5 человек погибли и еще 5 ранены вследствие российских обстрелов Харьковской области
29 июля вследствие российских обстрелов Харьковской области погибли пять человек, еще пятеро - ранены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Ориентировочно в 10:30 вооруженные силы РФ осуществили обстрел села Новоплатоновка Боровской СТГ Изюмского района.
Зафиксировано попадание возле магазина, где в это время людям выдавали гуманитарную помощь - воду. Вспыхнул пожар: огонь охватил магазин и припаркованный автомобиль.
Погибли две женщины и трое мужчин. Еще четверо людей получили ранения.
По предварительной информации, армия РФ ударила по населенному пункту из РСЗО.
Также сегодня, около 17:30, вражеский FPV-дрон ударил по г. Купянск: ранения получил 39-летний мужчина.
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Його та його антіукраїнську шоблу дуже влаштовує те , що в Україні війна , і народ начебто не повинен нічого вимагати.(ато путін нападе)