Два человека пострадали вследствие вражеских атак на Никопольский район. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 29 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронами, били беспилотниками и по Синельниковскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах.



Вследствие российских атак пострадали два человека - 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.



Кроме того, повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, авто. Изуродованы инфраструктура и магазин. Задело газопровод и линию электропередач. Возникли возгорания.

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На Синельниковщине агрессор ударил беспилотниками по Покровской, Межевской и Маломихайловской громадах. Произошли пожары.









