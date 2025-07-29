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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Два человека пострадали вследствие вражеских атак на Никопольский район. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 29 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронами, били беспилотниками и по Синельниковскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах.

Вследствие российских атак пострадали два человека - 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, авто. Изуродованы инфраструктура и магазин. Задело газопровод и линию электропередач. Возникли возгорания.

Также смотрите: Враг ночью атаковал Никопольщину и Синельниковский район, погибли два человека, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 29 июля

На Синельниковщине агрессор ударил беспилотниками по Покровской, Межевской и Маломихайловской громадах. Произошли пожары.

Обстрелы Никопольщины 29 июля
Обстрелы Никопольщины 29 июля
Обстрелы Никопольщины 29 июля
Обстрелы Никопольщины 29 июля
Обстрелы Никопольщины 29 июля

Автор: 

обстрел (28754) Никополь (1123) Днепропетровская область (4287) Никопольский район (349) Синельниковский район (151)


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