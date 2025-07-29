Дві людини постраждали внаслідок ворожих атак на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Протягом дня 29 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та FPV-дронами, бив безпілотниками і по Синельниківському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.



Унаслідок російських атак постраждали дві людини – 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.



Крім того, пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто. Понівечені інфраструктура та магазин. Зачепило газогін і лінію електропередач. Виникли займання.

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На Синельниківщині агресор вдарив безпілотниками по Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. Сталися пожежі.









