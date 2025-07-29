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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Дві людини постраждали внаслідок ворожих атак на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Протягом дня 29 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та FPV-дронами, бив безпілотниками і по Синельниківському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Унаслідок російських атак постраждали дві людини – 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто. Понівечені інфраструктура та магазин. Зачепило газогін і лінію електропередач. Виникли займання.

Також дивіться: Ворог вночі атакував Нікопольщину та Синельниківський район, загинули дві людини, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 29 липня

На Синельниківщині агресор вдарив безпілотниками по Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. Сталися пожежі.

Обстріли Нікопольщини 29 липня
Обстріли Нікопольщини 29 липня
Обстріли Нікопольщини 29 липня
Обстріли Нікопольщини 29 липня
Обстріли Нікопольщини 29 липня

Автор: 

обстріл (30096) Нікополь (1292) Дніпропетровська область (4077) Нікопольський район (353) Синельниківський район (152)


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