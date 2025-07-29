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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог вночі атакував Нікопольщину та Синельниківський район, загинули дві людини, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Вночі під ворожими ударами з  артилерії та БпЛА опинилася Нікопольщина. Синельниківський район росіяни атакували FPV-дронами та КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Армія РФ поцілила по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Побиті машини. Пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.

За оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь та Марганець пошкоджені ще 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Зайнялася автівка.

Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

Продовжувалися атаки й на Синельниківський район. Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Застосовував FPV-дрони і КАБ. Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі.

За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок.

За даними ДСНС, цієї ночі війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль.

Однак коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі то також потрапили під обстріл.

"Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано у повідомленні.

Ніхто з рятувальників не постраждав.

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Синельниківський район
Синельниківський район
Синельниківський район

Автор: 

обстріл (30078) Дніпропетровська область (4069) Нікопольський район (353) Синельниківський район (152)


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