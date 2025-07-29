Удар РФ по Кам’янському: загинули двоє людей, п’ятеро постраждалих. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував ракетою Камʼянське. Двоє людей загинули. Ще 5 осіб постраждали, серед них - вагітна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.

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