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Удар РФ по Кам’янському: загинули двоє людей, п’ятеро постраждалих. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні. ФОТОрепортаж
Вночі ворог атакував ракетою Камʼянське. Двоє людей загинули. Ще 5 осіб постраждали, серед них - вагітна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.
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Не треба давати кацапським самкам та личинкам права на життя
*****Зеленського.