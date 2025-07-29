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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Удар РФ по Кам’янському: загинули двоє людей, п’ятеро постраждалих. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував ракетою Камʼянське. Двоє людей загинули. Ще 5 осіб постраждали, серед них - вагітна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.

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Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське

Автор: 

обстріл (30078) Дніпропетровська область (4069) Криворізький район (176) Кам’янське (4)


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Хто зараз на кордоні не пропускає жінок?нехай рожають де завгодно..
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29.07.2025 08:24 Відповісти
Що тварь кацапська, ніразу не палишся. Для цього ви виродки і обстрілюєте пологові будинки
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29.07.2025 08:31 Відповісти
Того і бомбить щоб потім запускати таких виродків як ти які кричать щоб відкрили кордони для мужиків і капітулювали
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29.07.2025 08:51 Відповісти
Обов'язково треба у відповідь бити по російським мед закладах та пологових будинках.
Не треба давати кацапським самкам та личинкам права на життя
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29.07.2025 08:23 Відповісти
Ми відповімо руським нацикам потужним скорбним ***** Зеленського.
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29.07.2025 09:03 Відповісти
 
 