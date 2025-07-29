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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти вдарили балістичною ракетою по будівлі у Кам’янському на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Близько другої Росія завдала удару балістичною ракетою  по Кам'янському, яка влучила в одну з будівель у центральній частині міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве ЗМІ Sobitie.

Ракета спричинила значні руйнування. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Одна жінка загинула, ще восьмеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

На місці трагедії працюють рятувальники, поліція, міські комунальні служби та волонтери.

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Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському

Автор: 

обстріл (30078) Дніпропетровська область (4069) Криворізький район (176) Кам’янське (4)


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