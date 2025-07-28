Окупанти впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини: троє поранених, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня понеділка, 28 липня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Через ворожі обстріли є постраждалі та руйнування.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Нікопольщині окупанти били безпілотниками та артилерією. Під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади.

Постраждала 59-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Через російські обстріли виникли пожежі. Пошкоджені 9 приватних будинків, з десяток господарських споруд, ще 2 – знищені. Понівечена інфраструктура, зачепило лінії електропередач.

На Синельниківщині російська армія атакувала Межівську, Маломихайлівську та Покровську громади. Окупанти застосували БпЛА і КАБи. Поранень зазнали 45-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони в лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості.

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