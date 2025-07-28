Ворог вночі атакував Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, є постраждалі

Протягом ночі російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками, FPV-дронами та артилерією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак

Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач.

Бив ворог і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто. Зайнялася суха трава.

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