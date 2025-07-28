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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ночью атаковал Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, есть пострадавшие

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, FPV-дронами и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Пострадали два человека - 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно.

Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Бил враг и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевской громаде. Побиты сельскохозяйственное предприятие, здание, которое не эксплуатируется, админздание, авто. Загорелась сухая трава.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (28740) Никополь (1121) Днепропетровская область (4285) Никопольский район (348) Синельниковский район (149)


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