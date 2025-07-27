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Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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Один человек пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 июля российские войска били по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

Так на Никопольщине из-за вражеского обстрела пострадал 54-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь. Восстанавливаться будет дома.

Всего за день район пережил более полутора десятков атак - на Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады. По ним противник бил fpv-дронами и из тяжелой артиллерии.

Произошло несколько возгораний. Горели дома местных и сухостой. Повреждены девятиэтажка, общежитие учебного заведения и 5 авто.

Последствия обстрелов Никопольщины

Читайте: Рашисты били по Никопольщине и Синельниковщине: 4 человека ранены, есть повреждения. ФОТО

Кроме того, рашисты били по Межевской, Покровской и Великомихайловской громадах Синельниковщины. Туда россияне направили БпЛА и КАБы.

Обошлось без раненых. Но есть разрушения. Огонь охватил одно из помещений сельхозпредприятия, на частных подворьях - дом и крышу летней кухни. Задело дом, газопровод, машину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: есть погибший и пострадавшие, повреждены дома, предприятия и лицей. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Никопольщины

обстрел (28724) Днепропетровская область (4280) Никопольский район (345) Синельниковский район (147) война в Украине (5375)


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