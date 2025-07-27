Рашисты били по Никопольщине и Синельниковщине: 4 человека ранены, есть повреждения. ФОТО
С вечера 26 июля войска РФ атаковали два района Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Никопольскому району оккупанты целили из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Направляли fpv-дроны и сбрасывали боеприпас с БПЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде.
"Пострадали четыре человека - мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет. Они под наблюдением врачей", - уточнил Лысак.
По его информации, в населенных пунктах повреждено 5 частных домов и линия электропередач.
На Синельниковщине громко было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами.
Обошлось без раненых. Среди поврежденного - инфраструктура и жилье местных.
Утром защитники неба уничтожили над областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в ЧвК.
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