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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты били по Никопольщине и Синельниковщине: 4 человека ранены, есть повреждения. ФОТО

С вечера 26 июля войска РФ атаковали два района Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольскому району оккупанты целили из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Направляли fpv-дроны и сбрасывали боеприпас с БПЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде.

"Пострадали четыре человека - мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет. Они под наблюдением врачей", - уточнил Лысак.

По его информации, в населенных пунктах повреждено 5 частных домов и линия электропередач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: есть погибший и пострадавшие, повреждены дома, предприятия и лицей. ФОТОрепортаж

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

На Синельниковщине громко было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами.

Обошлось без раненых. Среди поврежденного - инфраструктура и жилье местных.

Утром защитники неба уничтожили над областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в ЧвК.

Автор: 

обстрел (28724) Никополь (1121) Днепропетровская область (4280) Никопольский район (345) Синельниковский район (147)


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