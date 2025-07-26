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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: есть погибший и пострадавшие, повреждены дома, предприятия и лицей. ФОТОрепортаж

В течение дня 26 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг атаковал два района - Никопольский и Синельниковский. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Так, на Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. Враг целился артиллерией и беспилотниками.

В результате российских атак повреждены предприятия, авто, частный дом и хозяйственная постройка.

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На Синельниковщине под ударом была Межевская громада. По ней агрессор попал БПЛА.

Возникли пожары. Повреждены лицей и частный дом.

Напомним, днем 26 июля 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольщину и атаковали FPV-дроном Синельниковский район Днепропетровщины. Сообщалось, что в результате атаки погиб мужчина, среди раненых - 14-летняя девочка.

Обстрелы Днепропетровской области 26 июля
Обстрелы Днепропетровской области 26 июля
Обстрелы Днепропетровской области 26 июля

Автор: 

обстрел (28706) Никополь (1119) Днепропетровская область (4273) Никопольский район (343) Синельниковский район (145)


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В мене в Дніпрі було багато друзів,товаришів То завжди мені говорили,що в росії "наші" брати,сестри.Да Дніпро був лідер по ітогам голосування в 2019р.А зараз ці "брати--фашисти почали нищити місто . Виродки . Нічого людського ніколи не було в цих азіатських варварів ,але ж велика частина вірила своїм братам Як не прикро,але і зараз велика кількість людей жде путіна і навіть бомби на їх голови,на можуть вибити той дебілізм.
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26.07.2025 19:16 Ответить
 
 