Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: есть погибший и пострадавшие, повреждены дома, предприятия и лицей. ФОТОрепортаж
В течение дня 26 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня враг атаковал два района - Никопольский и Синельниковский. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", - говорится в сообщении.
Так, на Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. Враг целился артиллерией и беспилотниками.
В результате российских атак повреждены предприятия, авто, частный дом и хозяйственная постройка.
На Синельниковщине под ударом была Межевская громада. По ней агрессор попал БПЛА.
Возникли пожары. Повреждены лицей и частный дом.
Напомним, днем 26 июля 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольщину и атаковали FPV-дроном Синельниковский район Днепропетровщины. Сообщалось, что в результате атаки погиб мужчина, среди раненых - 14-летняя девочка.
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