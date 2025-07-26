Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: є загиблий і постраждалі, пошкоджено будинки, підприємства та ліцей. ФОТОрепортаж
Протягом дня 26 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня ворог атакував два райони – Нікопольський та Синельниківський. На жаль, є загиблий і постраждалі", - йдеться в повідомленні.
Так, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог цілив артилерією та безпілотниками.
Унаслідок російських атак пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда.
На Синельниківщині під ударом була Межівська громада. По ній агресор влучив БпЛА.
Виникли пожежі. Пошкоджені ліцей та приватний будинок.
Нагадаємо, вдень 26 липня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольщину та атакували FPV-дроном Синельниківський район Дніпропетровщини. Повідомлялося, що внаслідок атаки загинув чоловік, серед поранених - 14-річна дівчинка
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль