Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: є загиблий і постраждалі, пошкоджено будинки, підприємства та ліцей. ФОТОрепортаж

Протягом дня 26 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня ворог атакував два райони – Нікопольський та Синельниківський. На жаль, є загиблий і постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Так, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог цілив артилерією та безпілотниками.

Унаслідок російських атак пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда.

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На Синельниківщині під ударом була Межівська громада. По ній агресор влучив БпЛА.

Виникли пожежі. Пошкоджені ліцей та приватний будинок.

Нагадаємо, вдень 26 липня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольщину та атакували FPV-дроном Синельниківський район Дніпропетровщини. Повідомлялося, що внаслідок атаки загинув чоловік, серед поранених - 14-річна дівчинка





