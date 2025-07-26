Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, серед поранених - 14-річна дівчинка
Вдень 26 липня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольщину та атакували FPV-дроном Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Нікопольщині загинув 66-річний чоловік. Трагедія сталася через артилерійський обстріл Червоногригорівської громади.
У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном - троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік - 57. Всім надали допомогу на місці.
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