Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, серед поранених - 14-річна дівчинка

Вдень 26 липня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольщину та атакували FPV-дроном Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Нікопольщині загинув 66-річний чоловік. Трагедія сталася через артилерійський обстріл Червоногригорівської громади.

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном - троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік - 57. Всім надали допомогу на місці.

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