Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину: 2 загиблих, 5 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину попередньо 2 людини загинули, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, часткових руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено промислові підприємства та торгівельний центр. На багатьох локаціях виникли пожежі. Роботи тривають.

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До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області.