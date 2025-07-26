Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину: 2 загиблих, 5 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину попередньо 2 людини загинули, ще 5 отримали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, часткових руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено промислові підприємства та торгівельний центр. На багатьох локаціях виникли пожежі. Роботи тривають.
До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.07.2025 09:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар26.07.2025 10:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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