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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину: 2 загиблих, 5 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину попередньо 2 людини загинули, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, часткових руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено промислові підприємства та торгівельний центр. На багатьох локаціях виникли пожежі. Роботи тривають.

Також читайте: Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові: росіяни атакують балістикою

дніпропетровщина
дніпропетровщина
дніпропетровщина
дніпропетровщина
дніпропетровщина
дніпропетровщина
дніпропетровщина

До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області.

Автор: 

обстріл (30030) ДСНС (5220) Дніпропетровська область (4054)


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Рідним загиблих мої співчуття,пораненим якомога скорішого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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26.07.2025 09:49 Відповісти
Всім голосувавшим за голобородьку у 2019 - кожної ночі НЕ СПАТИ
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26.07.2025 10:05 Відповісти
 
 