УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Вибухи в Дніпрі Обстріли Харкова Атака на Дніпро
567 1

Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові: росіяни атакують балістикою

вибухи, дим

У ніч на суботу, 26 липня, у Харкові та Дніпрі лунали вибухи. У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині та ціль на Дніпро.

Також повідомлялося про рух ракет на Кам'янське та Кременчук.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 01:37 повідомив про вибухи в Дніпрі.

"Дніпро. Вибухи. Область перебувати в укриттях. Загроза актуальна до відбою тривоги", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи у місті на тлі ракетної атаки ворога. 

"Попередньо: два ракетні удари за межами міста та один — у місті. Інформацію уточнюємо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - написав він о 01:36.

"У Харкові вибух. Київський район", - повідомив міський голова о 01:36.

Читайте також: Рашисти вдарили КАБами по Харкову: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, склади та авто (оновлено)

Автор: 

Дніпро (3341) обстріл (30030) Харків (5812) Дніпропетровська область (4054) Харківська область (1351) Дніпровський район (139) Харківський район (467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 