Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові: росіяни атакують балістикою

У ніч на суботу, 26 липня, у Харкові та Дніпрі лунали вибухи. У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині та ціль на Дніпро.

Також повідомлялося про рух ракет на Кам'янське та Кременчук.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 01:37 повідомив про вибухи в Дніпрі.

"Дніпро. Вибухи. Область перебувати в укриттях. Загроза актуальна до відбою тривоги", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи у місті на тлі ракетної атаки ворога.

"Попередньо: два ракетні удари за межами міста та один — у місті. Інформацію уточнюємо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - написав він о 01:36.

"У Харкові вибух. Київський район", - повідомив міський голова о 01:36.

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